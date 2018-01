Ourinhos joga nesta 5ª pelo Nacional O returno do Nacional Feminino de Basquete começa nesta quinta com duas partidas. Ourinhos terminou o turno na liderança isolada e é o único invicto da competição com oito vitórias, seguido de São Caetano, com sete vitórias e uma derrota. Ourinhos recebe Goiás às 20h30, com transmissão ao vivo da SporTV. No outro confronto, às 20 horas, São Caetano joga em casa, contra o Sport Recife. Estadual Masculino ? Quatro jogos serão disputados nesta quinta pela fase de classificação aos playoffs. Às 20 horas, jogam Bauru e Americana; Franca e São Caetano; Rio Claro e Conit/Assis. Às 20h30, o Paulistano recebe Limeira.