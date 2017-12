Ourinhos joga para continuar líder A cada partida do Nacional Feminino de Basquete, a Unimed/Pão de Açúcar/Ourinhos confirma a condição de principal candidato ao título da temporada. Ourinhos é favorito contra o Santo André neste domingo, às 15h30, em Santo André, com SporTV, pela segunda rodada do returno. Ourinhos lidera invicto a competição, com 18 pontos e 9 vitórias. Na abertura da rodada, sexta-feira, o São Caetano venceu o Databasket/São Bernardo por 81 a 61; o Black&Decker/Uberaba ganhou do São Paulo/Guaru por 85 a 67.