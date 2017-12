Ourinhos mantém os 100% no Nacional Com boa atuação de suas principais jogadoras, o Ourinhos derrotou, nesta terça-feira, o Catanduva por 82 a 50, em Catanduva (SP), e manteve os 100% de aproveitamento (seis vitórias) neste início do Nacional Feminino de Basquete. Micaela e Chuca marcaram 16 pontos, enquanto Lisdeivi contribuiu com 14 pontos para o Ourinhos. A segunda colocação do torneio está com o São Caetano, que não teve dificuldades para bater, em casa, o Guarulhos por 97 a 59. O time do ABC Paulista está agora com cinco vitórias e uma derrota. Completando a rodada, São Bernardo venceu Santo André por 67 a 66, em São Bernardo do Campo.