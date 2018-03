Ourinhos na fase final da Liga Mundial O Unimed/Ourinhos derrotou no domingo à noite o Havana Clube, de Cuba, por 74 a 71, e garantiu vaga na fase final da Liga Mundial Feminina de Clubes, de 11 a 16 de outubro, em Samara, na Rússia. O time brasileiro havia vencido outras duas partidas, contra o Dínamo de Moscou, da Rússia, por 74 a 64, na sexta-feira, e contra o Dakar Universidade Clube, do Senegal, no sábado, por 71 a 38. Os outros times classificados são Korea NWB (Coréia do Sul) e Dandedong (Austrália), no Grupo A; e Havana Clube, no Grupo B. Na classificação geral, Ourinhos terminou como líder invicto, com seis pontos, seguido do Havana, com cinco, do Dínamo de Moscou com quatro e do Dakar Universidade Clube, com três.