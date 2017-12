Ourinhos na final do basquete paulista O CEO/Unimed/Ourinhos garantiu vaga na final do Campeonato Paulista Feminino de Basquete, ao derrotar o Corinthians/Santo André por 74 a 72. Assim, o time da cestinha Janeth, que fez 23 pontos neste domingo, fechou o playoff melhor-de-cinco com uma vitória por 3 a 0. O outro finalista pode sair nesta segunda-feira, quando Unimed/Americana e SERC/Santa Maria realizam o quarto jogo da série - o time de Americana está vencendo por 2 a 1.