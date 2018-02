Ourinhos pega o Sport para ir à final do Nacional de basquete Perto de garantir a vaga na final do Nacional feminino de basquete, o FIO/Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos enfrenta neste sábado a Faculdade Maurício de Nassau/Sport pelo terceiro jogo da série melhor de cinco dos playoffs. O confronto em Recife começa às 13 horas e terá transmissão ao vivo do canal pago SporTV. Atual bicampeão do torneio, o Ourinhos ganhou as duas primeiras partidas por 104 x 65 e 75 x 57, respectivamente - os jogos foram realizados no Estado de São Paulo. Caso supere os pernambucanos, o time dirigido pelo treinador Paulo Roberto Bassul Campos decidirá o título contra o vencedor do duelo entre Limpol/São Caetano e Catanduva Basquete Clube. "Esperamos fechar a série em Recife, mas sabemos que não vai ser fácil. O Sport vai jogar em casa, com o apoio da torcida, e vão entrar em quadra com tudo para ganhar. A concentração será fundamental para vencer. Temos que jogar concentradas o tempo todo e fazer uma boa defesa para não dar chance delas iniciarem a jogada", analisou a armadora Claudinha, de Ourinhos. "Será uma partida de vida ou morte para a nossa equipe. Estamos trabalhando para corrigir os erros e buscar a vitória em casa. Temos que pressionar mais o time de Ourinhos, para provocar mais erros e aproveitar o contra-ataque", comentou a ala Tayara, do Sport. No outro confronto, São Caetano e Catanduva estão empatados em 1 a 1. As duas equipes voltam a se enfrentar também neste sábado, às 18 horas, no ABC. "Cumprimos nosso objetivo de vencer pelo menos uma partida em Catanduva e agora vamos lutar para fechar a série nos dois jogos em casa. Precisamos impor o ritmo e jogar coletivamente", disse a armadora Fabianna, do São Caetano.