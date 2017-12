Ourinhos pega Uberaba no basquete feminino O Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos, líder do Campeonato Nacional Feminino de Basquete, terá jogo difícil nesta sexta-feira, às 20 horas, com o Sírio/Black&Decker, de Uberaba, o terceiro colocado, em Minas. ?Uberaba é candidata à semifinal e a torcida mineira apóia o time?, afirma o técnico de Ourinhos, Antônio Carlos Vendramini. Edson Ferreto, de Uberaba, acha que a rival é a favorita. A Unimed/Americana recebe o São Caetano, às 20 horas.