Ourinhos pode fechar semi do Nacional A equipe de Ourinhos, favorita à conquista do título de campeã brasileira de basquete feminino da temporada, pode fechar o playoff semifinal contra Catanduva nesta terça-feira. Pela terceira rodada da série melhor-de-cinco do Campeonato Nacional de Basquete, o Jesus Adolescente/CELT/Catanduva recebe o Fio/Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos, às 20 horas, em Catanduva. O time de Ourinhos, que soma 21 vitórias consecutivas, abriu vantagem de 2 a 0 na semifinal. Na outra, empatada por 1 a 1, o Sport Recife recebe a Limpol/São Caetano, às 20h30. ?Nossa expectativa é fechar em 3 a 0 e ter mais tempo para treinar para a final. A equipe está muito bem, evoluindo a cada jogo, pensando no título, o grande objetivo da temporada?, afirma Chuca, de Ourinhos, terceira na recuperação de bolas com a média de 2.7 (56) e sexta no ranking de cestinha com 15.5 pontos (325 no total).