Ourinhos sai na frente de São Caetano Ourinhos venceu o São Caetano por 71 a 52, neste domingo, na abertura da decisão do Campeoanto Nacional Feminino de Basquete. Na série melhor-de-cinco jogos, as duas equipes voltam a se enfrentar na sexta-feira, às 20h30, novamente em Ourinhos. Desde que começou a ser disputado, em 1998, nenhuma equipe conquistou o Campeonato Nacional Feminino de Basquete por duas vezes consecutivas. Considerado favorito, Ourinhos está em busca do bicampeonato e conta com as principais atletas do País, como a ala Micaela, e a pivô cubana Lisdeivi. Com o resultado deste domingo, Ourinhos chega à marca de 23 vitórias seguidas no campeonato. Na prática, a invencibilidade é de 46 partidas, já que desde janeiro a equipe do técnico Antonio Carlos Vendramini não perde confrontos oficiais. ?Se conseguirmos manter o mesmo padrão nos próximos dois confrontos, vamos fechar a série em três a zero e conquistar o bicampeonato invicto?, afirmou Micaela, cestinha da partida deste domingo, com 16 pontos.