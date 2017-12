Ourinhos sai na frente no playoff Comandando o placar desde o início do jogo, Ourinhos saiu na frente no playoff final do Campeonato Paulista de Basquete Feminino, em melhor de cinco jogos. Atuando no Ginásio José Maria Paschoalik, o "Monstrinho", a equipe da armadora Janeth superou Americana por 74 a 58. O destaque da partida foi a pivô de Ourinhos, a ?xerife? Lígia, como gosta de se definir, que mesmo gripada, deu um show tanto no ataque quanto na defesa. Colaborou com 19 pontos e ainda ?parou? o ataque rival, com forte marcação e 18 rebotes. "Fiquei surpresa com minha atuação", reconheceu. "Mas estamos em uma final e é nesse momento que temos de dar sangue. Estou disposta a tudo para conquistar mais um título", lembrando que ano passado já havia conquistado o Paulista. A equipe de Americana, melhor campanha do torneio, sentiu muito a falta da armadora Helen, ainda se recuperando de uma contusão que sofreu no Mundial de Basquete, há mais de um mês. Sua irmã, Silvinha, ficou encarregada de substituí-la, mas sozinha, pouco pôde fazer. Já Ourinhos contava, além de Lígia e Janeth - 14 pontos e 5 assistências - com boa apresentação de sua reservas. E desde o início mandou no placar. Ao final do primeiro e segundo quartos, a vantagem era de 8 pontos. No terceiro, Americana esboçou uma reação e diminiu para cinco. Mas voltou a errar arremessos. E Janeth a acertar a mão. Daí para frente, só deu Ourinhos, que chegou fácil a vitória. O segundo cofronto será terça-feira, às 19 horas, em Americana, que será palco também do terceiro jogo, quarta-feira, às 20h30. Se houver necessidade de mais partidas, elas serão disputadas em Ourinhos, no dia 25, às 21h00, e Americana, no dia 28, às 19h30.