Ourinhos segue 100% no Nacional feminino O Ourinhos não teve trabalho para vencer, nesta sexta-feira, o Marília por 79 a 53, em casa, e manteve a campanha perfeita no Nacional Feminino de Basquete. Com sete vitórias em sete partidas, o Ourinhos disparou na liderança da competição, com 14 pontos. O segundo colocado é o São Caetano, com 11 pontos. Nos outros dois jogos desta sexta-feira, o São Bernardo bateu em casa o Catanduva, por 83 a 78, e o Sport derrotou o Goiás por 113 a 60, em Recife.