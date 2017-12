Ourinhos tenta manter liderança no basquete Oito equipes jogam nesta quarta-feira pela segunda rodada do returno do Campeonato Nacional de Basquete Feminino: São Bernardo x Ourinhos (20 horas); Santo André x São Caetano (20 horas); Lages x Uberaba (20 horas); e Americana x São Paulo (20h30), com transmissão pelo SporTV. O Ourinhos lidera a competição, com 16 pontos, seguido do Americana, com 15.