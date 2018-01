Ourinhos tenta reabilitação no Nacional A Unimed/Ourinhos tenta nesta sexta-feira, em casa, a recuperação diante do Unimed/Americana, na série melhor-de-cinco da final do Campeonato Nacional Feminino de Basquete. A partida está marcada para às 19h (com transmissão da SporTV) e a equipe de Americana lidera o confronto por 1 a 0. "Este último jogo foi ótimo porque a equipe estava bem fechada. E tenho certeza de que vamos continuar assim nas próximas partidas. Provamos que podemos ganhar do time favorito, ao contrário do que muitos pensavam. Nosso time já passou por tantas coisas para chegar até aqui, como a morte da jogadora Regininha...", disse a pivô Ega, de Americana. Mas Érika, pivô de Ourinhos, garante que a história será diferente nesta sexta-feira. "Com a derrota no último jogo estamos treinando mais forte do que nunca. Perdemos apenas uma batalha e não a guerra", afirmou a jogadora.