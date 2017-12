Ourinhos termina 1º turno invicto O time do Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos terminou invicto o primeiro turno do Campeonato Nacional Feminino de Basquete. Na última rodada, derrotou o São Paulo/Guaru por 87 a 55 (45 a 28). Lígia foi a cestinha com 17 pontos. Outros resultados: São Caetano 75 x 67 Lages/Consórcio Battistella (44 x 34), Databasket/São Bernardo 52 x 88 Unimed/Americana (23 x 37) e Santo André 79 x 75 Black&Decker/Uberaba (30 x 39).