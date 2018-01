Ourinhos termina ano com 100% no Nacional O Fio/Pão de Açúcar/Unimed, de Ourinhos (SP), garantiu a liderança e a manutenção dos 100% de aproveitamento ao vencer o Associação/São Bernardo 77 a 62, pelo Nacional feminino de basquete, nesta quarta-feira, em Goiânia. Com a vitória, o time do interior paulista termina o ano de 2005 na liderança com a incrível marca de 16 vitórias em 16 partidas disputadas, sendo 32 pontos, 1.464 pontos pró e 935 pontos sofridos. Nos outros dois jogos da noite, os resultados foram: APUC/Goiás 64 x 101 Pão de Açúcar/Unimar/Marília; e e Sport Recife 92 x 67 Wimpro/Guarulhos, em Recife (PE). Excluídos - A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) conseguiu nesta quarta derrubar na justiça o efeito suspensivo que lhe obrigava a incluir os tmes que estão disputando o torneio da Nossa Liga de Basquete (NLB). O despacho foi do desembargador Gerson Silveira Arraes, da 16.ª Câmara Cível do Rio.