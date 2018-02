Ourinhos vai à final do Nacional de basquete feminino O Fio/Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos garantiu uma vaga na final do Nacional de Basquete Feminino ao vencer, na prorrogação, a Faculdade Maurício de Nassau/Sport Recife (PE) por 84 a 71, fechando a série em 3 a 0. A cestinha da partida foi Lisdeivi, de Ourinhos, com 24 pontos. A principal pontuadora do Sport foi Edjane, com 19 pontos A equipe, que luta pelo tricampeonato, enfrentará o vencedor entre Padre Albino/Catanduva e Limpol/São Caetano, que empatam em 1 a 1. O terceiro confronto será ainda neste sábado. O treinador de Ourinhos, Paulo Bassul, exaltou a recuperação da equipe em entrevista após o jogo. "Esta partida foi uma lição para nós. Mostrou que não podemos relaxar um minuto. Mas foi bom porque a equipe se superou no final, ao invés de ficar se lamentando." Texto atualizado às 16h25