Ourinhos vai à semifinal no basquete Com 33 pontos e 13 rebotes da cestinha Janeth, o FIO/Pão de Açúcar Unimed/Ourinhos bateu o São Paulo/Guaru por 85 a 65, neste domingo, em Guarulhos, fechando em 3 a 0 a série melhor-de-cinco jogos das quartas-de-final do Campeonato Nacional Feminino de Basquete. No playoff semifinal, também em melhor-de-cinco jogos, Ourinhos vai enfrentar o Santa Maria/São Caetano, segundo colocado na fase de classificação do campeonato. Com a passagem de Ourinhos para a próxima etapa, resta apenas uma vaga em aberto para as semifinais. Neste domingo, em Uberaba, o Santo André derrotou o Sírio/Black&Decker/Uberaba por 79 a 78 na prorrogação (71 a 71 no tempo normal), com 25 pontos da armadora Gislaine, cestinha do jogo. Com o resultado, a equipe paulista, que lidera o playoff por 2 a 1, só precisa de mais uma vitória, nesta segunda-feira, às 20 horas, de novo em Uberaba, para garantir a classificação. O vencedor da série vai enfrentar a Unimed/Americana, primeira colocada da fase de classificação e atual campeã brasileira. Para a ala Janeth, de Ourinhos, a determinação da equipe foi o principal fator para alcançar a classificação. E a jogadora já pensa na semifinal diante do São Caetano. "Serão jogos difíceis e equilibrados. Precisamos ter ânimo renovado e ainda mais garra e vontade para superar o adversário e ir em busca de um título inédito para Ourinhos."