Ourinhos vence a 1ª pela Liga Mundial A equipe de basquete feminino do Ourinhos venceu, nesta quarta-feira, sua primeira partida pela fase final da Liga Mundial de Clubes, que está sendo disputada em Samara, na Rússia. Com 22 pontos de Soeli, o clube brasileiro derrotou o Dandenong Jayco Rangers, da Austrália, por 75 a 66. O Ourinhos está na segunda colocação do Grupo B, com uma vitória e uma derrota - na estréia, perdeu para as russas do Volgaburmash por 75 a 45. Nesta quinta, o time do interior paulista precisa vencer o WCBA All Stars, da China, para se classificar às semifinais da competição.