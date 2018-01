Ourinhos vence a primeira na final do Paulista de basquete Jogando em casa, a equipe do FIO/Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos superou a Ponte Preta por 63 a 53, na noite desta quinta-feira, e saiu na frente na abertura do playoff final do Campeonato Paulista feminino de basquete. A partida aconteceu no Ginásio Municipal José Maria Paschoalik, em Ourinhos. Com o triunfo, a equipe comandada pelo treinador Antonio Carlos Vendramini fez 1 a 0 na série melhor de cinco jogos e segue invicta no campeonato - soma 30 vitórias consecutivas. O próximo confronto entre as duas equipes acontece nesta sexta-feira, às 22h horas, também em Ourinhos, com transmissão ao vivo do canal pago ESPN Brasil. A cestinha da partida foi a pivô cubana Lisdeivi, do Ourinhos, com 24 pontos. Ela também conseguiu capturar oito rebotes. A sua companheira de equipe, a ala Chuca, anotou 17 pontos. "A nossa defesa pressão, que estamos trabalhando há algum tempo, ajudou muito, pois sabíamos que seria uma abertura de playoff bem difícil", comentou Lisdeivi. O destaque da equipe de Campinas foi Katião, que conseguiu um double-double (dois dígitos em dois fundamentos) ao fazer 16 pontos e pegar 13 rebotes. Para Silvinha, a sua equipe sentiu um pouco o desgaste. "Sabíamos que o cansaço poderia ser um fator negativo para o nosso time, mas é uma final e temos que superar isso. Temos que reunir forças para tentar a reação no jogo de número dois da série", comentou.