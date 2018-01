Ourinhos vence Americana por 79 a 74 A Unimed/Ourinhos impôs neste domingo à Unimed/Americana a segunda derrota no Campeonato Nacional Feminino de Basquete, na abertura do playoff semifinal. Ourinhos, com 37 pontos de Cris, derrotou Americana por 79 a 74. A segunda e a terceira partidas da série melhor-de-cinco serão terça e quarta-feira, em Americana. Até este domingo, Americana só havia perdido um jogo em 18, ainda na fase de classificação, justamente para a equipe de Ourinhos.