Ourinhos vence e é campeão paulista Janeth que chegou ao Pão de Açúcar/Fio/Ourinhos apenas na fase decisiva do Campeonato Estadual de Basquete teve participação decisiva na conquista do terceiro título paulista do time. Nesta terça-feira, a ala da seleção brasileira levou com ela a marcação da Unimed/Americana e deixou as cestas para as companheiras. Ourinhos venceu por 69 a 63, no Ginásio Monstrinho, e diante de sua torcida fechou a série melhor-de-cinco do playoff decisivo por 3 a 1. Janeth cortou o lábio superior direito numa jogada, num dos poucos momentos da partida em que deixou a quadra, para o sangue estancar. Janeth foi eleita a melhor jogadora do campeonato. Ourinhos havia vencido o primeiro e o terceiro jogos por 90 a 67 e 77 a 74. Americana ganhou apenas a segunda partida da série por 78 a 75. "Após o terceiro jogo (fez 36 pontos) as meninas sabiam que eu seria muito marcada. Eu disse que elas teriam de fazer os pontos no meu lugar. E até quando eu sai de quadra por causa do corte na boca elas deram conta", disse Janeth, que na segunda-feira se apresenta à seleção brasileira. O técnico Antônio Carlos Vendramini, de Ourinhos, que na última temporada perdeu o Paulista e o Nacional para Americana, disse que "as jogadoras e a torcida estavam merecendo o título". Mas elogiou a adversária. "Ourinhos e Americana valorizam o basquete brasileiro."