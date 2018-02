Ourinhos vence e fica perto do título Janeth novamente fez a diferença, neste domingo, no confronto entre a Unimed Ourinhos e a Unimed Americana. Marcou 36 pontos, pegou 9 rebotes, roubou 7 bolas e fez 2 assistências para Ourinhos vencer por 77 a 74. Com o resultado, o time lidera a série melhor-de-cinco por 2 a 1 e está a uma vitória do título de campeã paulista de basquete. O quarto jogo será terça-feira, às 21 horas, no ginásio Monstrinho, em Ourinhos. Na primeira partida, Ourinhos havia vencido por 90 a 67. No sábado, a vitória tinha ficado com Americana por 78 a 75.