Ourinhos vence e fica perto do título O Ourinhos derrotou, nesta quinta-feira, o Ribeirão Preto por 80 a 57 (40 a 26) e abriu 2 a 0 na série melhor-de-cinco jogos da decisão do Campeonato Paulista feminino de basquete. Agora, basta apenas mais uma vitória - o terceiro confronto acontece nesta sexta, às 20h (com ESPN Brasil), novamente em Ourinhos - para o atual campeão brasileiro garantir mais uma conquista.