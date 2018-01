Ourinhos vence e fica perto do título do Paulista feminino Assim como na primeira partida do playoff final do Campeonato Paulista feminino de basquete, o FIO/Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos não teve dificuldades para superar a Ponte Preta por 71 a 51, na noite desta sexta-feira, e fazer 2 a 0 na série melhor de cinco jogos. A partida aconteceu no Ginásio Municipal José Maria Paschoalik, em Ourinhos. Com o novo triunfo, o time dirigido pelo treinador Antonio Carlos Vendramini, que segue invicto na competição - soma 31 vitórias consecutivas -, precisa apenas de mais uma vitória para ficar com o título da competição. O terceiro jogo entre as duas equipes acontece no próximo domingo, em Campinas, com transmissão ao vivo do canal pago ESPN Brasil. O destaque da partida foi a ala Chuca, do Ourinhos, que fez 21 pontos e pegou nove rebotes. As suas companheiras de equipe, as pivôs Lisdeivi e Geisa, fizeram 13 pontos cada. A cestinha da Ponte Preta foi a ala Silvinha, com 21. "Para quem quer ser campeão, não podemos jogar um primeiro tempo medíocre como esse", atacou a jogadora da equipe campineira. "O ataque tem que produzir mais, a defesa tem que se aplicar mais. Precisa, mudar de atitude", acrescentou.