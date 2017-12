Ourinhos vence e garante vaga na final O time de Ourinhos garantiu vaga na final do Campeonato Paulista Feminino de Basquete, nesta terça-feira à noite, ao derrotar São Caetano, no ABC, por 79 a 63 (37 a 38). Com este resultado, o time do técnico Antonio Carlos Vendramini fechou a série semifinal por 3 a 1. Janeth, com 22 pontos, foi a cestinha da partida. O adversário de Ourinhos na decisão será Americana, que não teve dificuldades para eliminar Santo André por 3 a 0.