Ourinhos vence em Americana O Ourinhos conseguiu uma importante vitória na disputa pelo título de campeão Nacional de basquete feminino. Ganhou de Americana por 61 a 56, na casa do adversário, e abriu 1 a 0 na disputa em melhor de cinco jogos da final. O segundo jogo desta disputa será no domingo, também em Americana. A partida foi bastante disputada, no Ginásio do Centro Cívico. Na maior parte da partida Ourinhos teve a vantagem no placar, embora Americana tenha chegado perto do empate principalmente no final do último quarto. A vantagem de cinco pontos só foi consolidada nos últimos segundos. A vitória não significa uma vantagem para a ala Janeth, do Ourinhos. ?Ainda teremos mais quatro jogos e tudo pode acontecer. Temos que ter cuidado e respeito?. Já no lado do Americana, a esperança continua. ?Não é porque perdemos o primeiro que o título já está perdido. Vamos jogar para ganhar os próximos?, avaliou o técnico Paulo Bassul.