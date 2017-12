Ourinhos vence mais uma no basquete Pelo Campeonato Nacional Feminino de Basquete, o Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos encerrou a fase de classificação em primeiro lugar e invicto, com 28 pontos (14 vitórias). Neste domingo, venceu o São Paulo/Guaru por 92 a 69. É a primeira equipe na história da competição (1998 a 2003) a ganhar todos os jogos da primeira fase. Ourinhos também igualou as 14 vitórias do Paraná Basquete no Nacional/ 2001. O recorde de vitórias consecutivas é do Fluminense: 15, em 1998. A Unimed/Americana fechou 85 a 50 sobre a Databasket/São Bernardo, com destaque para Micaela, que marcou 30 pontos. Americana só perdeu dois jogos, ambos para Ourinhos. Outros resultados do dia: Consórcio Battistella/Lages 59 x 81 São Caetano e Black&Decker/Uberaba 86 x 94 Santo André. Ourinhos e Americana já estão nas semifinais, a partir de 4 de janeiro. Ourinhos aguarda o vencedor de Uberaba e São Caetano e Americana irá enfrentar o melhor do confronto entre Santo André e São Caetano. As quartas-de-final serão na quarta-feira.