Ourinhos vence mais uma no Nacional Feminino de basquete

Favorita ao título, a equipe de Ourinhos não encontrou dificuldades para vencer o Botafogo por 108 a 47 na noite desta quarta-feira, no Ginásio Monstrinho, em Ourinhos, em partida válida pelo 10.º Campeonato Nacional de Basquete Feminino. Com o resultado, Ourinhos soma três vitórias em três jogos, com 100% de aproveitamento, enquanto a equipe carioca soma uma vitória e duas derrotas. O destaque da partida foi a ala-armadora Karen, do Ourinhos, com 24 pontos. Pelo lado do Botafogo, o destaque ficou por conta de Renata, que anotou 10 pontos. A segunda semana da competição termina nesta sexta-feira com mais quatro jogos, todos marcados para às 20 horas: Ourinhos x Fluminense, em Ourinhos; Catanduva x Botafogo, em Catanduva; Florianópolis x Sport, em Florianópolis; e São Bernardo x Santo André (SP), em São Bernardo.