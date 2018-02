Ourinhos vence mais uma no Nacional feminino de basquete

Com muita dificuldades, o Colchões Castor/FIO/Unimed/Ourinhos venceu o São Bernardo/Metodista/Associação por 75 a 74, na noite desta quarta-feira, em São Bernardo, no encerramento da quinta semana do 10.º Campeonato Nacional de basquete feminino. Mesmo com a vitória de Ourinhos, a liderança continua sendo da equipe de Catanduva, com 90% de aproveitamento em 10 jogos. A equipe de Ourinhos também possui o mesmo aproveitamento, mas perde nos critérios de desempate. Já São Bernardo continua na terceira posição, com seis vitórias e três derrotas. O destaque da partida foi Cíntia Luz, do São Bernardo, com 29 pontos; pelo lado de Ourinhos, Lisdeivi anotou 23 pontos. Na outra partida da noite, o Fluminense derrotou o LTD/Teresópolis/Universo (RJ) por 80 a 60.