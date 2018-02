Ourinhos vence mais uma pelo Nacional de basquete feminino

Como esperado, a equipe de Ourinhos venceu Florianópolis por 66 a 45, na noite desta quinta-feira, em Ourinhos, em partida válida pela terceira semana do 10.º Campeonato Nacional de basquete feminino. Com a vitória, Ourinhos divide a liderança da competição com Catanduva; ambas possuem seis vitórias em seis jogos. Já o destaque da partida foi a ala Iziane, com 22 pontos para Ourinhos. Mais duas partidas completaram a rodada de quinta-feira. O Sport venceu o Universo (RJ) por 79 a 60, fora de casa, tendo como destaque Tayara e Luciana Angeloni, ambas do Sport, com 25 e 20 pontos, respectivamente. No outro jogo, o Santo André venceu o Fluminense por 72 a 51. A terceira semana termina nesta sexta-feira com a partida entre Botafogo e Santo André, às 20 horas, no Rio de Janeiro.