Ourinhos vence na estréia no Paulista Neste domingo foi realizada apenas uma partida do Campeonato Paulista feminino de basquete, que está em sua primeira semana: o Pão de Açúcar/Fio/Ourinhos ganhou por 75 a 59 do Pão de Açúcar/Unimar/Marília (47 a 36 no primeiro tempo), em partida disputada no ginásio de Esportes do Colégio Cristo Rei, em Marília (SP). A competição volta na terça-feira, com Esporte Guarulhos x São Bernardo/Metodista/AFP, às 20 horas.