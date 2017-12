Ourinhos vence outra no basquete É evidente a superioridade de Ourinhos no Campeonato Nacional Feminino de Basquete. Após atravessar o turno invicto, neste domingo, na abertura do returno, o time venceu o oitavo jogo consecutivo. Desta vez, foi contra o Santa Maria/São Caetano, por 84 a 60 (35 a 36), para manter a liderança do torneio, com 16 pontos. A equipe de Janeth e Érika, que busca um título inédito, tem média de 90 pontos por jogo. Neste domingo, Janeth foi a cestinha com um double-double (dois dígitos em dois fundamentos) - fez 28 pontos e pegou 11 rebotes, além de recuperar 3 bolas e dar 3 assistências. A pivô Érika terminou com 16 pontos e 12 rebotes, além de 4 bolas recuperadas. "Não fizemos um bom primeiro tempo porque faltou empenho. No intervalo, o técnico (Antônio Carlos) Vendramini conversou com as jogadoras e tudo se acertou. Na etapa final, o time jogou com mais determinação", disse Janeth. A invencibilidade de Ourinhos esteve ameaçada até a metade do terceiro quarto. Mas a equipe mandou no jogo a partir dos cinco minutos do terceiro tempo, vencendo, sem dificuldade. Ourinhos volta a jogar no ABC paulista na quarta-feira, às 20 horas, diante do Databasket/São Bernardo, que perdeu neste domingo do Santo André, por 84 a 70 (39 a 37).