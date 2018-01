Ourinhos x Americana: primeiro duelo O primeiro jogo da série melhor-de-cinco do playoff final do Campeonato Paulista Feminino ? o único torneio regional de basquete feminino competitivo do Brasil ? será disputado nesta quinta-feira, às 20h30, reunindo Ourinhos/Unimed/Pão de Açúcar e Unimed/Americana, no Ginásio Municipal José Maria Paschoalik (Monstrinho), em Ourinhos (com ESPN Brasil). O segundo e terceiro jogos serão sábado, às 14 horas, e domingo, às 18 horas, em Americana. Para chegar à decisão, o Ourinhos encerrou participação na primeira fase na segunda colocação, com 18 pontos (8 vitórias e 2 derrotas). No playoff semifinal, o time comandado pelo técnico Edson Ferreto eliminou o Santa Maria/São Caetano com três vitórias e uma derrota. A Unimed/Americana terminou a fase inicial na liderança, com 19 pontos (9 vitórias e 1 derrota). No playoff semifinal, a equipe do técnico Paulo Bassul passou pela AD Santo André por 3 a 0. Para Paulo Bassul, que vai dirigir a seleção brasileira Sub-21 no Mundial da Croácia, a decisão reúne as equipes com as melhores campanhas. ?Está justo, a final premia as melhores campanhas. As equipes finalistas têm uma rivalidade sadia, sempre estão fazendo partidas importantes e a expectativa é de casa cheia em todos os confrontos?, opina o técnico.