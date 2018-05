Ovacionado em reencontro, Wade ajuda Bulls a baterem Heat; Warriors arrasam de novo

Principal reforço do Chicago Bulls para esta temporada da NBA, Dwyane Wade reencontrou o Miami Heat na rodada da noite de quinta-feira na liga de basquete dos Estados Unidos. E o astro levou a melhor sobre o ex-time, atuando na sua antiga casa, ao ajudar a equipe a vencer o confronto por 98 a 95.

Foram 13 temporadas e três títulos com a camisa do Heat, equipe que o lançou na NBA, e o histórico de Wade foi reconhecido pelos torcedores. Ele foi ovacionado pelos torcedores que lotaram a American Airlines Arena antes do confronto, no qual marcou 13 pontos e contabilizou sete rebotes e quatro assistências.

Após a partida, Wade admitiu que não foi fácil se manter focado em quadra diante de um rival que ele conhece tão bem e pelo qual tem tanto carinho. "Esse foi um dos jogos mais estranhos que eu já disputei. Estou feliz por ter acabado", afirmou o atleta após o duelo, no qual talvez as emoções fortes tenham feito com que ele tenha convertido em cestas apenas cinco de 17 arremessos. "Havia muitas emoções em voltar aqui, mas eu tentei não pensar sobre isso no jogo. Estou apenas feliz por nós termos conseguido vencer", completou.

No final das contas, os Bulls tiveram como principal cestinha Jimmy Butler, com 20 pontos, enquanto Rajon Rondo também foi decisivo pela equipe visitante ao fazer um "double-double" de 16 pontos e 12 assistências. Robin Lopez, por sua vez, somou outros 16 pontos pela equipe de Illinois, que sequer teve o brasileiro Cristiano Felício utilizado no confronto.

Já pelo lado do Heat, o grande destaque foi o pivô Hassan Whiteside, que somou 20 pontos e nada menos do que 20 rebotes. Dion Waiters e Josh Richardson, com 16 pontos cada um, foram outros que estiveram bem pela equipe da casa.

O resultado fez os Bulls chegarem a cinco vitórias em nove jogos e garantir a quinta posição da Conferência Leste, na qual o Heat amarga a penúltima colocação, agora com cinco derrotas em sete partidas disputadas.

WARRIORS ATROPELAM MAIS UM

Após arrasarem os Mavericks por 116 a 95 na última quarta-feira, em casa, o Golden State Warriors atropelou o Denver Nuggets por 125 a 101, desta vez atuando como visitante, para passar a ostentar sete vitórias em nove jogos na vice-liderança da Conferência Oeste.

Com 33 pontos, sete assistências e cinco rebotes, Stephen Curry foi o principal nome da equipe de Oakland, enquanto Klay Thompson e Kevin Durant foram os outros destaques ofensivos dos visitantes, respectivamente com 19 e 18 pontos.

O brasileiro Anderson Varejão, que não vinha sendo aproveitado nos últimos duelos dos Warriors, desta vez atuou por cinco minutos, nos quais contabilizou dois pontos, quatro rebotes e uma assistência.

Pelos Nuggets, Jamal Murray foi o maior cestinha, com 14 pontos, depois de sair do banco de reservas e jogar 29 minutos. Ele foi um dos raros destaques da equipe, que agora tem cinco derrotas em oito partidas e ocupa a 11ª posição da Conferência Leste.

Em outro jogo da rodada desta quinta, o Los Angeles Lakers bateu o Sacramento Kings por 101 a 91, fora de casa, e se garantiu na sétima posição da Conferência Oeste, agora com cinco triunfos em nove confrontos.

Mais uma vez sem contar com o brasileiro Marcelinho Huertas em quadra, a equipe da Califórnia teve Louis Williams novamente se destacando ao sair do banco para fazer 21 pontos, terminando como cestinha da equipe. Já DeMarcus Cousins foi o maior pontuador do jogo, com 28, mas não evitou a sexta derrota dos Kings em dez partidas, retrospecto que o deixa como décimo colocado do Oeste.

FIM DO JEJUM

A rodada desta quinta-feira à noite também marcou a primeira vitória do New Orleans Pelicans nesta temporada regular da NBA. Depois de oito derrotas em oito jogos, a equipe enfim desencantou ao derrotar o Milwaukee Bucks por 112 a 106, fora de casa. Com 32 pontos, Anthony Davis liderou o triunfo da equipe da terra do Blues, lanterna da Conferência Oeste. Já os Bucks é o sexto colocado do Leste, com quatro derrotas em oito partidas.

Confira os jogos da rodada desta sexta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Toronto Raptors

Orlando Magic x Utah Jazz

Philadelphia 76ers x Indiana Pacers

Washington Wizards x Cleveland Cavaliers

Boston Celtics x New York Knicks

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs x Detroit Pistons

Portland Trail Blazers x Sacramento Kings