Pacers acaba com série de vitórias do Heat Jermaine O´Neal, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo, marcou 23 pontos na vitória do Indiana Pacers contra o Miami Heat, na noite deste domingo, em partida válida pela liga de basquete norte-americana (NBA). O Heat estava há sete jogos sem perder. Placar final: 87 a 80. Veja os resultados das demais partidas da noite: Memphis Grizzlies 94 x 88 Toronto Raptors Dallas Mavericks 118 x 88 Orlando Magic Houston Rockets 111 x 107 Milwaukee Bucks (em tempo extra) Boston Celtics 89 x 65 Philadelphia Sixers Sacramento Kings 100 x 92 Washington Wizards Golden State Warriors 105 x 77 L.A. Clippers L.A. Lakers 91 x 84 Utah Jazz