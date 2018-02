Pacers arrasam os Celtics em casa O Indiana Pacers arrasou o Boston Celtics na noite desta quarta em Indianápolis (EUA). Os Pacers venceram por 102 a 72 e manteve a segunda posição da Divisão Central da NBA. Ron Artest foi o cestinha dos Pacers, com 18 pontos, mesmo depois de iniciar a partida com sua oitava falta flagrante, o que poderá deixar o jogador fora dos próximos dois confrontos do Indiana. Mesmo com a derrota, o Boston continua em terceiro lugar na Divisão do Atlântico e na quinta posição da Conferência do Leste, com 38 vitórias em 69 jogos. Outros resultados desta quarta: Orlando 109 x 93 Miami Toronto 87 x 86 Atlanta Milwaukee 104 x 85 New Jersey Memphis 128 x 101 Cleveland New Orleans 101 x 96 New York Utah 99 x 86 Phoenix Portland 94 x 83 Houston Golden State 105 x 99 Seattle L.A. Clippers 91 x 78 Denver