Pacers batem Hawks na NBA Com 26 pontos, 21 deles obtidos em arremessos de três pontos, o ala Reggie Miller foi o destaque do Indiana Pacers na vitória sobre o Atlanta Hawks, por 98 a 97. Foi dele a bola de três a apenas dez segundos do final da prorrogação, que garantiu ao Pacers o triunfo e a melhor campanha na Conferência Leste da NBA. Confira os demais resultados: Toronto Raptors 114 x 118 Golden State Warriors (na prorrogação) New Jersey Nets 90 x 72 Chicago Bulls Philadelphia 76ers 99 x 98 Orlando Magic Minnesota Timberwolves 114 x 93 New Orleans Hornets Memphis Grizzlies 103 x 110 Dallas Mavericks Milwaukee Bucks 96 x 86 Detroit Pistons Houston Rockets 82 x 94 Miami Heat Utah Jazz 109 x 77 Washington Wizards Phoenix Suns 115 x 116 New York Knicks Sacramento Kings 110 x 81 Seattle SuperSonics Los Angeles Lakers 95 x 103 San Antonio Spurs