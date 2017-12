Pacers continuam líderes na Conferência Leste A equipe do Indiana Pacers continua imbatível neste início de temporada dentro da Conferência Leste da liga norte-americana de basquete (NBA). Aproveitando-se de um arremesso perdido pelo time do New Orleans Hornets no último segundo do jogo disputado na Louisiana, na noite desta sexta-feira, os Pacers venceram mais uma, dessa vez pelo placar de 76 a 75, em uma partida extremamente disputada. Mesmo com a derrota, os Hornets ainda seguem na vice-liderança da Conferência, mas agora têm a companhia do Detroit Pistons na posição. Confira os demais resultados da noite: Philadelphia 76ers 87 x 85 Boston Celtics Cleveland Cavs 83 x 97 Minnesota Timberwolves Detroit Pistons 94 x 85 New York Knicks San Antonio Spurs 114 x 75 Atlanta Hawks Denver Nuggets 108 x 87 Washington Wizards Utah Jazz 99 x 90 Milwaukee Bucks Sacramento Kings 122 x 92 Orlando Magic Los Angeles Lakers 101 x 94 Chicago Bulls Golden State Warriors 101 x 91 Miami Heat Portland TrailBlazers 85 x 78 Houston Rockets Seattle SuperSonics 97 x 98 Memphis Grizzlies