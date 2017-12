Pacers derrota Bulls por 98 a 73 O Indiana Pacers derrotou o Chicago Bulls por 98 a 73 na noite de ontem, com Jermaine O?Neal marcando 20 de seus 25 pontos na segunda metade do jogo. A arrancada de O?Neal deixou os Pacers com a vantagem de 82 a 66 quando faltavam apenas 6 minutos para o fim da partida e não deu nenhum espaço para uma recuperação dos Bulls. Jamaal Tinsley marcou 12 pontos e Jalen Rose, outros 19 para os Pacers. Brad Miller anotou 24 para os Bulls.