Pacers derrotam Knicks e vão à final do Leste na NBA depois de nove anos

INDIANÁPOLIS - O Indiana Pacers venceu o New York Knicks por 106 a 99, na noite de sábado, e avançou nos playoffs da NBA. Jogando em casa, a equipe faturou a quarta vitória e fechou a série melhor-de-sete jogos por 4 a 2, garantindo vaga na final da Conferência Leste.

Na final, os Pacers vão reencontrar o Miami Heat, responsável por sua eliminação nos playoffs da temporada passada. Naquela ocasião, o Heat acabou se sagrando campeão. O novo embate terá início na quarta-feira, em Miami. Os Pacers não disputam uma final regional há nove anos.

A partida deste sábado foi decidida no quarto final, a partir da atuação de Roy Hibbert, que ofuscou Carmelo Anthony e permitiu o crescimentos dos companheiros de time. Um dos principais beneficiados foi Lewis Stephenson, que anotou nove de seus 25 pontos neste período.

"É por isso que eles me pagam bem, para que eu possa proteger o garrafão", declarou o jogador, que havia assinado contrato de US$ 58 milhões no início da temporada. A performance de Hibbert neutralizou a reação dos visitantes, liderados por Anthony, autor de 39 pontos.

Ao fim do jogo, Anthony reconheceu os méritos dos Pacers. "Eles fizeram da defesa um inferno. Controlaram bem o garrafão, ficaram bem fechados, dificultando bastante as coisas para nós. Temos que dar os créditos a eles, Roy Hibbert estava praticamente sentado no garrafão", comentou.