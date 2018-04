Pacers e Rockets vencem e seguem invictos na NBA

O Indiana Pacers e o Houston Rockets venceram seus duelos deste sábado pela NBA e continuam invictos neste começo de temporada regular do basquete norte-americano. Jogando fora de casa, o Pacers bateu o Memphis Grizzlies por 121 a 11. O destaque do Indiana ficou com o ala-armador Mike Dunleavy, com 27 pontos e 8 rebotes, enquanto o ala Danny Granger contribuiu com 23 e o armador Jamal Tinsley converteu outros 14. Já o Grizzlies, que sofreu sua segunda derrota em dois jogos, foi liderado pelo reserva Kyle Lowry, com 19 pontos, enquanto o ala-pivô espanhol Pau Gasol converteu 18. O Rockets chegou a sua terceira vitória na temporada regular ao vencer, em casa, o Portland Trail Blazers por 89 a 80. O pivô chinês Yao Ming foi o destaque da equipe texana, com 21 pontos e 12 rebotes, enquanto o armador Tracy McGrady marcou outros 20. Esta é a primeira vez que o Rockets vence suas três primeiras partidas desde a temporada 1996/97. O cestinha do Portland no confronto foi o ala-armador Brandon Roy, com 23 pontos, enquanto o ala LaMarcus Aldridge contribuiu com 20. O Trail Blazers perdeu suas três primeiras partidas da temporada, o que não acontecia desde a campanha 1986/87. Outra equipe que venceu foi o Orlando Magic, fora de casa, o Washington Wizards por 94 a 82, com destaque para o ala turco Hedo Turkoglu, com 25 pontos. O pivô Dwight Howard deixou a quadra com um 'double double' para o Orlando, com 17 pontos e 15 rebotes. Com o resultado, o Magic chega a sua segunda vitória em três partidas. Já o Wizards sofreu sua terceira derrota em três jogos, seu pior início de temporada desde 1992. Também fora de casa, o New Jersey Nets bateu o Philadelphia 76ers por 93 a 88, em uma noite marcada pela grande atuação do armador Jason Kidd. Kidd deixou a quadra como nada menos que 16 pontos, 14 rebotes e 10 assistências. O cestinha do confronto foi o ala Richard Jefferson, também do Nets, com 22 pontos, enquanto o ala-armador Vince Carter colaborou com outros 18, seis rebotes e cinco assistências. O Milwaukee Bucks conseguiu sua primeira vitória na temporada ao bater, em casa, o Chicago Bulls por 78 a 72. O destaque do Bucks ficou com o ala-armador Michael Redd, com 27 pontos. Com a vitória, o Milwaukee quebrou uma seqüência de 15 derrotas contra rivais da Divisão Central, que começou na última temporada. Já o Utah Jazz venceu, em casa, o Golden State Warriors por 133 a 110, com destaque para o armador Deron Williams, com 30 pontos, enquanto o pivô Mehmet Okur marcou outros 28. O ala Al Harrington, do Warriors, foi o cestinha da partida, com 38 pontos, enquanto o ala-armador inglês Kelenna Azubuike deixou a quadra com 17. Em Dallas, o Mavericks derrotou o Sacramento Kings por 123 a 102. O ala-armador Josh Howard, que não disputou as duas primeiras partidas da temporada por causa de uma suspensão, ficou com o destaque da equipe texana, com 27 pontos, enquanto o armador porto-riquenho José Barea contribuiu com outros 25 e atingiu a melhor marca de sua carreira.