Pacers e Wolves vencem nos playoffs da NBA O Indiana Pacers derrotou, na noite deste sábado, em Indianápolis, o time do Miami Heat por 91 a 80 e abriu uma vantagem de 2 a 0 na série melhor-de-sete partidas pela semi-final da Conferência Leste dos playoffs da NBA. Com o resultado, os Pacers - que foram o melhor time da fase de classificação - continuam invictos nestes playoffs, tendo vencido todos os seis jogos que disputaram por uma vantagem média de 15,4 pontos. Na outra partida da rodada, em Minneapolis, o Minnesota Timberwolves, time da casa, conseguiu evitar uma derrota histórica e empatou a série melhor-de-sete contra o Sacramento Kings em 1 a 1, ao vencer o jogo desta noite por 94 a 89. Quando faltavam quatro minutos para o final, os Kings perdiam por dez pontos de diferença e conseguiram encostar no marcador, mas aí desperdiçaram seus oito últimos lances e acabaram derrotados. Melhor para os Wolves, melhor time da Conferência Oeste na primeira fase, que conseguiram evitar a segunda derrota em casa e assim empatar a série semifinal.