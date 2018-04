Pacers ganha e deixa tudo igual na série contra Heat

Num jogo equilibrado, como tem sido toda a série, o Pacers comandou o placar a maior parte do tempo, mas sem abrir grande vantagem. No final, porém, o time da casa conseguiu uma arrancada e ainda se aproveitou da ausência de LeBron James, principal jogador do Heat, que estourou o limite de faltas quando faltavam 56 segundos e deixou a quadra.

Apesar de ter ficado de fora nos segundos finais da partida, LeBron James foi novamente o destaque do Heat, com 24 pontos, seis rebotes e cinco assistências. Atual campeão da NBA, o time de Miami também contou com 16 pontos de Dwayne Wade e outros 20 de um surpreendente Mario Chalmers. Mas os demais jogadores ficaram abaixo das expectativas.

No Pacers, o principal responsável pela vitória foi o pivô Roy Hibbert, que dominou o garrafão com 23 pontos e 12 rebotes. Ele ainda fez uma jogada decisiva, quando faltavam 1 minuto e 30 segundos para o final, que rendeu três pontos para o time de Indianápolis, abrindo uma vantagem que não seria mais alcançada pelo adversário de Miami.

Além de Hibbert, todos os outros quatro titulares do Pacers fizeram pelo menos 10 pontos na partida. O cestinha Paul George foi o pior deles na noite, com 12 pontos marcados. Lance Stephenson marcou 20, George Hill contribuiu com 19 e David West garantiu outros 14, além de somar 12 rebotes. Assim, o time de Indianápolis deixou tudo igual na série.

"Estávamos mentalmente forte. Ninguém no nosso vestiário acreditava que iríamos perder esse jogo. Sabemos que eles são os atuais campeões e um dos melhores times da NBA atualmente. Mas vamos encarar essa batalha. Não vamos desistir. Nós acreditamos que podemos vencer", afirmou Hibbert, mostrando o espírito do Pacers para ir à final da NBA.

Agora, a disputa volta para Miami, onde acontece o jogo desta quinta-feira. De qualquer maneira, já está garantida pelo menos uma sexta partida entre os dois times, prevista para sábado, em Indianápolis. E, se for necessário, o sétimo e último confronto para definir o campeão do Leste será na segunda, novamente na casa do Heat.