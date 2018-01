Pacers mantêm rotina de vitórias O Indiana Pacers prosseguiu sua rotina vencedora na segunda metade da atual temporada da NBA e, com boas apresentações dos titulares Stephen Jackson, que fez 28 pontos, e Jermaine O´Neal, 20, venceu ontem, em seu ginásio, o Cleveland Cavaliers, por 106 a 82. Foi a quinta vitória consecutiva do time de Indianápolis. Já o Cleveland registrou sua quarta derrota seguida. Outros resultados de ontem da NBA: New Jersey Nets 93 Charlotte Bobcats 86; Memphis Grizzlies 94 Denver Nuggets 97; Chicago Bulls 97 Washington Wizards 90; Milwaukee Bucks 102 Toronto Raptors 106; Utah Jazz 102 Boston Celtics 109; Portland Trail Blazers 102 Atlanta Hawks 101; Los Angeles Lakers 90 Detroit Pistons 111; Seattle Supersonics 98 Minnesota Timberwolves 88.