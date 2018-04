Pacers reage, ofusca LeBron, bate Cavaliers e abre 2 a 1 nos playoffs da NBA

Ao conquistar uma grande reação na segunda metade do confronto realizado na noite desta sexta-feira, em Indianápolis, o Indiana Pacers venceu o Cleveland Cavaliers por 92 a 90 e abriu vantagem de 2 a 1 sobre o adversário na série melhor de sete partidas da primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste da NBA.

Atuando diante dos seus torcedores, a equipe foi impulsionada principalmente por uma grande atuação do croata Bojan Bogdanovic, cestinha do jogo, com 30 pontos, e ofuscou a atuação de LeBron James, autor de um "double-double" de 28 pontos e 12 rebotes, sendo que o astro ainda contabilizou oito assistências pelos visitantes.

LeBron, por sua vez, voltou a atingir uma marca importante para a sua carreira ao se igualar a Michael Jordan como únicos jogadores na história da liga de basquete dos Estados Unidos a atingir dois dígitos em dois fundamentos em 100 partidas válidas pelos playoffs da competição - o maior jogador de todos os tempos somou 109 em sua carreira.

Entretanto, a estrela do time de Cleveland apresentou uma grande queda de rendimento nos dois últimos quartos da partida desta sexta, enquanto Bogdanovic brilhou neste período do jogo ao marcar 19 dos seus 30 pontos, seu recorde pessoal em uma partida de pós-temporada regular da NBA.

Com 18 pontos, seis rebotes e sete assistências, Victor Oladipo foi o outro principal destaque do Pacers no duelo, enquanto no Cavaliers Kevin Love somou 19 pontos e foi o outro único destaque ofensivo do time, que foi muito mal no ataque na segunda metade do confronto. A equipe marcou apenas 12 pontos no terceiro período e 21 no quarto. Assim, os anfitriões conseguiram virar a partida depois de estar perdendo por 17 pontos de diferença.

O terceiro jogo da série entre as duas equipe será neste domingo, em Indianápolis, onde o Pacers poderá ficar a uma vitória das semifinais do Leste. E quem levar a melhor nesta primeira rodada dos playoffs desta conferência terá pela frente na próxima fase o ganhador da série entre Toronto Raptors e Washington Wizards.

WIZARDS VENCE E RESPIRA

Em outro duelo da rodada desta sexta-feira à noite dos playoffs, a equipe da capital norte-americana soube aproveitar bem o fator casa ao bater o time canadense por 122 a 103 e reduzir para 2 a 1 a vantagem do adversário na série melhor de sete jogos.

Para isso, o Wizards foi liderado pelas grandes atuações de Bradley Beal e John Wall, que terminaram o confronto com 28 pontos cada um e foram os cestinhas do embate. Para completar, Wall garantiu um "double-double" ao distribuir 14 assistências.

Pelo lado do Raptors, DeMar DeRozan foi o principal destaque ofensivo, com 23 pontos, mas esteve longe de repetir o desempenho decisivo exibido no Jogo 2 desta série, no qual fez 37 pontos. Já o brasileiro Lucas Nogueira atuou por apenas cinco minutos nesta terceira partida da série e terminou a curta aparição em quadra zerado em todos os fundamentos.

Um dos maiores nomes do duelo, Wall chegou a ser também um dos protagonistas de uma confusão no terceiro período do jogo. Após um desentendimento entre Bradley Beal e Jonas Valanciunas, ele tentou agredir Serge Ibaka, outro jogador do Raptors. Em seguida, ele, Beal e Ibaka foram punidos com faltas técnicas.

O problema disciplinar, porém, não afetou a superioridade do Wizards, que terá a chance de empatar a série em 2 a 2 neste domingo, novamente jogando em casa, no Jogo 4 desta primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste.

CELTICS PERDE A PRIMEIRA

Após vencer os dois primeiros jogos de outro confronto desta rodada inicial dos playoffs do Leste, o Boston Celtics sofreu a sua primeira derrota na série que trava com o Milwaukee Bucks. Atuando fora de casa, a equipe foi superada pelo adversário por 116 a 92 e viu a sua vantagem ser reduzida por 2 a 1.

Os anfitriões exibiram força diante dos seus torcedores ao chegarem a abrir 28 pontos de vantagem. Com uma bela atuação coletiva, a equipe teve Khris Middleton como cestinha, com 23 pontos, e ele ainda somou sete assistências e oito rebotes. Giannis Antetokounmpo, com 19 pontos, seis assistências e cinco rebotes, foi o segundo maior destaque do time da casa.

Pelo lado do Celtics, Al Horford somou 16 pontos e o calouro Jayson Tatum outros 14, mas nenhum dos dois conseguiu ameaçar o domínio do Bucks, que terá a chance de empatar esta série em 2 a 2 no Jogo 4 deste embate, domingo, novamente em Milwaukee.

Os playoffs da NBA seguem neste sábado com mais quatro partidas. Em um deles, o New Orleans Pelicans terá a oportunidade de "varrer" o Portland Trail Blazers em caso de novo triunfo em casa sobre o rival. A equipe lidera a série da Conferência Oeste por 3 a 0.

Já o Houston Rockets, dono da melhor campanha da temporada regular da NBA, poderá abrir 3 a 0 sobre o Minnesota Timberwolves, fora de casa, nesta primeira rodada dos playoffs do Oeste. Também atuando como visitante em outra série desta conferência, o Oklahoma City Thunder encara o Utah Jazz almejando abrir 2 a 1 na série que está empatada entre os dois times.

O Miami Heat, por sua vez, encara o Philadelphia 76ers como visitante tentando evitar que o adversário amplie a sua vantagem para 3 a 1 e fique mais próximo da fase seguinte dos playoffs.