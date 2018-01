Pacers vence Nets fora de casa nos playoffs da NBA O Indiana Pacers venceu, por 89 a 87, o New Jersey Nets pela primeira partida dos playoffs 2005/2006 da NBA. O jogo, que foi em Nova Jersey, estava empatado em 87 a 87 quando à nove décimos para o final, o pivô sérvio Nenad Kristic cometeu uma falta no armador Anthony Johnson, ex-reserva de Jason Kidd nos Nets, que converteu os dois arremessos e garantiu a vitória da primeira equipe a vencer fora de casa na fase de palyoffs. Os Pacers contaram com seu jogo coletivo para superar o adversário. Cinco jogadores marcaram 12 ou mais pontos, liderados pelo ala Stephen Jackson, que fez 18. O pivô Jermaine O´Neal, destaque da equipe, marcou 15 pontos em apenas 17 minutos, já que teve problemas com faltas. Pelos Nets, o ala Vince Carter marcou 31 pontos e pegou 13 rebotes. Krstic, mesmo com a falta que deu a vitória aos Pacers, fez 22 pontos e converteu 9 de seus 15 arremessos. O vencedor do duelo entre Pacers e Nets enfrentará quem sair do confronto Miami Heat x Chicago Bulls, nas semifinais da Conferência Leste. O Heat venceu a primeira partida, em casa, neste sábado. Pacers e Nets voltam a se encontrar na terça-feira, ainda em Nova Jersey.