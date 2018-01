Pacers vence Timberwolves e avança rumo às finais da NBA O ala Jermaine O´Neal marcou 29 pontos e obteve 12 rebotes, liderando o Indiana Pacers a vitória por 89 a 77 contra o Minnesota Timberwolves. Stephen Jackson marcou 17 pontos, e Anthony Johnson 12, no que foi a terceira vitória seguida do Pacers. A equipe de Indiana, em quinto lugar na Conferência Leste, com 39 vitórias e 40 derrotas, dá assim um importante passo rumo às finais, aonde não chega desde 1998. O ala Eddie Giffin anotou 18 pontos e 12 rebotes, enquanto o pivô Marcus Banks marcou 15 pontos, para os Timberwolves, que têm 33 vitórias e 47 derrotas e já perderam a chance de chegar aos playoffs.