Pacers vencem Celtics na prorrogação O Indiana Pacers derrotou na prorrogação o Boston Celtics por 93 a 88 e conseguiu evitar sua desclassificação dos playoffs da NBA, nesta terça-feira em Indianápolis (EUA). Mesmo com a vitória, os Pacers continuam em desvantagem na série melhor-de-sete. Os Celtics lideram por 3 a 2. O sexto jogo será em Boston, na quinta-feira. Ron Artest liderou os Pacers, com 26 pontos e 10 rebotes, seguido por Jermaine O´Neal, que marcou 19. Em Minneapolis, o Minnesota Timberwolves não aproveitou o ginásio lotado com sua torcida e acabou perdendo o quinto jogo da série diante dos tricampeões Los Angeles Lakers por 120 a 90. O resultado deixa os Lakers na frente, com 3 a 2. O próximo jogo acontece em Los Angeles, na quinta. Kobe Bryant e Shaquille O´Neal foram os cestinhas dos Lakers. Bryant fez 32 pontos e O? Neal anotou 27 e pegou 11 rebotes. Caso perca na quinta-feira, o Minnesota somará sua sétima desclassificação seguida na primeira fase dos playoffs da NBA. Até agora nenhuma das 16 equipes se classificou para as semifinais.