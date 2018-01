Pacers vencem e lideram divisão O Indiana Pacers derrotou nesta segunda-feira, fora de casa, o Philadelphia Sixers por 105 a 104 e manteve a liderança da Divisão Central, com 24 vitórias e 10 derrotas. O destaque foi Jermaine O´Neal, que marcou 7 dos seus 17 pontos na prorrogação. O cestinha dos Pacers foi Al Harrington, com 28 pontos. Com a derrota do Boston Celtics por 100 a 95 contra o Washington Wizards, os Sixers continuam empatados com os Celtics na segunda posição. Mas agora na companhia do Orlando Magic, que bateu o New York Knicks por 103 a 100. Com isso, Celtics, Magic e Sixers têm 19 vitórias, cada. Outros resultados desta segunda: Milwaukee 106 x 94 Cleveland New Jersey 101 x 94 Atlanta Detroit 82 x 74 Toronto Memphis 106 x 102 New Orleans Chicago 113 x 98 Utah Dallas 86 x 71 Denver Golden State 99 x 85 Miami