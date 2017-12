Pacers vencem, em noite de Artest O Indiana Pacers venceu, na noite de domingo, por 97 a 82, o Los Angeles Clippers, com 22 pontos de Ron Artest. Pela primeira vez na temporada os Clippers (9 vitórias e 4 quatro derrotas) perderam dois jogos seguidos. Jermaine O´Neal fez 16 pontos e pegou 13 rebotes para o time de Indiana. Em Atlanta, Darius Miles fez a cesta decisiva faltando 1,3 segundos para o final do jogo, que definiu a vitória para o Portland Trail Blazers sobre o Atlanta Hawks, por 77 a 75. Na terceira partida da noite, em Los Angeles, Jason Kidd fez 35 pontos, deu 12 assistências e pegou 8 rebotes na vitória do New Jersey Nets sobre os Lakers, na prorrogação, por 102 a 96.